Dainik Bhaskar Dec 08, 2018, 01:19 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. फैंस का लंबा इंतजार खत्म करते हुए शुक्रवार को मार्वल्स ने एवेंजर्स 4 का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। इसी के साथ एवेंजर्स 4 का ऑफिशियल टाइटल भी सामने आ गया है, जो है एवेंजर्स- एंडगेम।

फिल्म के डायरेक्टर रूसो ब्रदर्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्रेलर शेयर किया। "उनके लिए जो शुरुआत से यहां है, उनके लिए जो रास्ते मेंं साथ आए, उनके लिए जो दुनिया के बेहतरीन फैंस हैं, यह ट्रेलर आपके लिए है। आपके धैर्य बनाए रखने के लिए ढ़ेर सारा प्यार और आभार..."

For those who have been here since the beginning.

For those who have joined along the way.

For the best fans in the Universe.

This trailer is for you...

With much love and gratitude for your patience,

The RB’s pic.twitter.com/8hZF9FPFAZ