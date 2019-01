हॉलीवुड डेस्क. मार्वल अपने एक स्पेशल फैन को अपनी अपकमिंग फिल्म एवेंजर्स एंडगेम रिलीज से पहले देखने का मौका देगा। एलेक्जेंडर नाम का यह स्पेशल फैन कैंसर से जूझ रहा है, और नहीं जानता कि कब उसे इस दुनिया से जाना पड़े। एवेंजर फिल्मों का फैन होने के कारण वह अपकमिंग फिल्म एवेंजर्स एंडगेम देखना चाहता था। लेकिन जब उसे लगा कि शायद फिल्म रिलीज पर वह फिल्म ना देख सके तो उसने रैडिट के जरिए मार्वल से रिक्वेस्ट की कि उसे फिल्म रिलीज डेट से पहले दिखाई जाए।

अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहे एलेक्जेंडर ने पोस्ट में लिखा, 'मुझे लगा था कि मैं कम से कम अप्रैल तक का समय तो निकाल लूंगा, लेकिन अब मेरी बोन मैरो की परेशानी से ऐसा नहीं लगता।' एलेक्जेंडर को लीवर कैंसर, मुंह का कैंसर और बोन मैरो फेलियर हुआ है।



ट्रेन्ड हुआ #Avengers4Alexander

एलेक्जेंडर की इस पोस्ट को एवेंजर्स फैंस ने वायरल कर दिया। ट्विटर पर एक #Avengers4Alexander हैशटैग से अभियान छेड़ कर फैंस ने एंडगेम डायरेक्टर एंथोनी रूसो और जो रूसो तक एलेक्जेंडर की बात पहुंचाई। थॉर फेम एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ को भी एलेक्जेंडर की इस इच्छा की जानकारी मिली।





