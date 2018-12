Dainik Bhaskar Dec 21, 2018, 03:12 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. MIB सीरीज की अगली फिल्म मेन इन ब्लैक इंटरनेशनल का ट्रेलर गुरुवार को रिलीज हो गया। फिल्म को एफ गैरी ग्रे ने डायरेक्ट किया है। क्रिस हेम्सवर्थ और टेसा थॉम्पसन ट्रेलर में उड़ती कार, शानदार गन्स और एलियन्स के साथ दुनिया बचाने के लिए लड़ते दिखाई दे रहे हैं। क्रिस और टेसा के अलावा फिल्म में एमा थॉम्पसन, लियाम निसॉन और कुमाइल नन्जियानी भी मुख्य किरदारों में हैं। सोनी पिक्चर्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्रेलर पोस्ट किया है।





The universe is expanding. 🕶️ Watch the trailer for #MIBInternational, in theaters summer. pic.twitter.com/K2MWbrYTOm