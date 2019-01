Dainik Bhaskar Jan 07, 2019, 05:32 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. अभिनेता माइकल डगलस ने टेलीविजन शो 'द कोमिनस्कॉय मेथड' के लिए बेस्ट एक्टर का गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड जीता, जिसे उन्होंने अपने पिता व अभिनेता कर्क डगलस को समर्पित किया है।

