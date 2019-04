हॉलीवुड डेस्क. मार्वल की सुपरहीरो सीरीज एवेंजर्स एंडगेम के सुपरहीरोज दुनिया को बचाने टाइम ट्रेवल करते हैं। उनकी यह जर्नी, इमोशन, एक्शन, कॉमेडी हर चीज के साथ चलती है और आखिर वे दुनिया को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। थानोस और उसकी टीम का अंत वही होता है जो वह दुनिया के साथ करना चाहता था। लेकिन इस कहानी में कुछ सुपरहीरोज भी हमेशा के लिए दूर हो रहे हैं, फिल्म के इसी हिस्से ने दर्शकों को रोने पर मजबूर कर दिया। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने भी फिल्म को मार्वलस कहा है।

#OneWordReview…#AvengersEndgame: MARVEL-OUS.

Rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

The hugely-anticipated film exceeds the humongous expectations... Emotional, humorous, lots and lots of surprises in store... Get ready for a Tsunami at the Boxoffice. #AvengersEndgameReview pic.twitter.com/DW6SQNiEFq