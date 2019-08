Dainik Bhaskar Aug 23, 2019, 02:23 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. मुंबई का डांस ग्रुप 'V अनबिटेबल' अमेरिका के चर्चित रियलिटी शो अमेरिकाज गॉट टैलेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। शो के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इसकी जाकारी दी गई। शो ने टीम को बधाई देते हुए लिखा- 'V अनबिटेबल ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है।'

repare to FLIP cause @v_unbeatable has made it to the Semifinals! #AGTResults pic.twitter.com/3z6rMXTTCw — America's Got Talent (@AGT) August 22, 2019

'V अनबिटेबल' ग्रुप ने ट्वीट कर सभी को धन्यवाद करते हुए कहा- 'आप सभी का धन्यवाद। आप लोगों के इतने सारे वोट, असीम प्यार और आशीर्वाद से हम सीधे सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। हमारा समर्थन करते रहें।'

The one month strong struggle and rehearsal is on stage and yes we made it, we got standing ovations from the judges and all audience, we feel really proud thank you all🙏🤗thank you so much❤❤🙏

song editing by… https://t.co/Z4DOYBI9d8 — V.unbeatable_official_india (@v_unbeatable) August 23, 2019



यह खबर सभी भारतीयों के लिए गौरव की बात है। अमेरिका का ये शो 2006 से टेलीकास्ट हो रहा है और इस रियलिटी शो का यह 14वां सीजन है। इस ग्रुप में कुल 29 लोग हैं, जिनमें 12 साल से लेकर 27 साल तक के लोग हैं। ग्रुप ने ऑडिशन में रणवीर सिंह के गाने 'मलहारी' पर परफॉर्म किया था जिसके लिए सभी जज ने खड़े होकर उनके लिए ताली बजाई थी। शो के सीजन 14 में जज कॉवेल, जूलियन होफ, गैब्रिएल यूनियन, होवी मैंडेल और होस्ट टेरी टैलेंट की खोज करते हैं।

बॉलीवुड सेलीब्रिटीज ने दी बधाई

वरूण धवन ने ग्रुप को बधाई दे हुए ट्वीट किया।

Hello guys as you all know this Tuesday V.unbeatable going for live shows thay all need our support for win AGT thay need our valuable vote so keep voting them thank you

Jai hind 🇮🇳 pic.twitter.com/dzfFITHC6S — Varun Dhawan (@Varun_dvn) August 20, 2019

कुछ वक्त पहले एक्टर रणवीर सिंह ने ट्विटर पर ग्रुप को बधाई दी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि गली बॉयज पेशवा की तरह डांस कर रहे हैं।

Gully boys dancing like Peshwas!!! 👑 world class performers making India proud 🇮🇳 UNBEATABLE!!!https://t.co/J3harQGgSv — Ranveer Singh (@RanveerOfficial) June 3, 2019



मुंबई के स्लम में रहता है यह ग्रुप