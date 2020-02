Dainik Bhaskar Feb 10, 2020, 01:13 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. 92वें एकेडमी अवॉर्ड्स सेरेमनी में फिल्म अचीवमेंट्स के लिए सेलेब्स का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची एक्ट्रेस नताली पोर्टमैन ने अनोखे अंदाज में एकेडमी का विरोध किया। रेड कार्पेट वॉक करने नताली महिला निर्देशकों का नाम लिखी हुई ड्रेस पहनकर पहुंची। खास बात है कि ड्रेस पर उन महिलाओं का नाम लिखा हुआ था, जिन्हें इस बार नॉमिनेशन नहीं मिला था। फिल्म ‘पैरासाइट’ के लिए बॉन्ग जून हो को बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड मिला है।

नताली को 2011 में फिल्म ‘ब्लैक स्वान’ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला था। इससे पहले वे 2017 और 2005 में इस अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट हो चुकी हैं। अवॉर्ड सेरेमनी में प्रेजेंटर के तौर पर पहुंची नताली ने अपनी ड्रेस पर महिला डायरेक्टर्स का नाम लिखकर विरोध जताया।

Natalie Portman embroidered her Dior cape with all of the female directors who weren't nominated for #Oscars. Check out her explanation here. pic.twitter.com/kyyo2wVMZf