दैनिक भास्कर Mar 20, 2020, 10:56 AM IST

हॉलीवुड डेस्क. ओटीटी जायंट नेटफ्लिक्स ने यूरोप में स्ट्रीमिंग स्पीड कम करने का फैसला किया है। कंपनी ने यह कदम यूरोपियन यूनियन कमिश्नर थियरी ब्रेटन के कहने पर उठाया है। सरकार नहीं चाहती कि, बढ़ते दबाव के चलते यूरोप में इंटरनेट ब्रेक डाउन हो।

थियरी ने बुधवार को ट्वीट किया कि, सभी के इंटरनेट मिलता रहे इसलिए हम हाई डेफीनेशन से स्टैंडर्ड डेफीनेशन की तरफ आ रहे हैं। इसके अलावा थियरी ने बताया कि, उन्होंने रीड हेस्टिंग्स से मिलकर इंटरनेट ट्रैफिक कम करने के विकल्पों पर बात की। स्पीड में गिरावट के कारण यूजर्स को खराब क्वालिटी मिलेगी। कंपनी की तरह से जारी स्टेटमेंट में बताया गया कि, अनुमान के मुताबिक यूरोप में नेटफ्लिक्स ट्रैफिक में 25 फीसदी तक गिरावट होगी।

Important phone conversation with @ReedHastings, CEO of @Netflix



To beat #COVID19, we #StayAtHome



Teleworking & streaming help a lot but infrastructures might be in strain.



To secure Internet access for all, let’s #SwitchToStandard definition when HD is not necessary.