Dainik Bhaskar Jan 27, 2020, 01:50 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. अमेरिका के लॉस एंजेलिस शहर में 62वें ग्रैमी अवॉर्ड के दौरान प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनास ने अपने भाइयों के साथ स्टेज परफॉर्मेंस दी। रविवार की रात हुए इस इवेंट में उन्होंने अपना नया गाना '5 मोर मिनट्स' के अलावा 'व्हाट अ मैन गोटा डू' जैसे गाने गाए। हालांकि निक को तब शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब फैंस ने उनके दांतों के बीच कुछ अजीब चीज को नोटिस कर लिया। उनके दांतों के बीच खाना फंसा हुआ था, जो कैमरे में दिखाई दे गया। इसके बाद लोग उन्हें ट्रोल करने लगे।

निक का वीडियो शेयर करते हुए कई सोशल मीडिया यूजर्स ने बताया कि उनके दांतों में बायीं तरफ कुछ लगा हुआ है। बाद में एक मजेदार पोस्ट करते हुए खुद निक ने अपनी भूल को माना। उन्होंने लिखा, 'कम से कम अब सबको पता चल गया कि मैं भी हरी सब्जियां खाता हूं'। इस इवेंट में जोनास ब्रदर्स को उनके गाने 'सकर' के लिए बेस्ट पॉप डुओ/ग्रुप परफॉर्मेंस कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। इवेंट में प्रियंका राल्फ और रूसो का प्लंगिंग ड्रेस पहनकर पहुंची थीं।

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने किया ट्रोल

nick jonas with spinach in his teeth is my favorite part of the whole show#GrammyAwards pic.twitter.com/fPPlX1B5wP — Heather Wismer (@happykid) January 27, 2020

Is Nick Jonas on the #GRAMMYs stage with spinach or something in his teeth?!? pic.twitter.com/BKWREj4U3l — Nicole Perez (@nicole_perez1) January 27, 2020

#NickJonas has cilantro on his teeth and honestly fucking relate.. pic.twitter.com/cIZgNLPE9n — LUPE ☆ (@guacaloopy) January 27, 2020

The spinach in Nick Jonas’s teeth at the #Grammys : pic.twitter.com/8SKHNwMI5q — Akira Maidique (@AkiraMaidique) January 27, 2020

What did I miss, what was in Nick Jonas teeth?#Grammy #NickJonas pic.twitter.com/N1RBDZexoS — Alive In Philly (@AliveInPhilly) January 27, 2020

All I can think of is this pic.twitter.com/vwbzZHbQJp — Hayden Hume (@haydenhume96) January 27, 2020

He just ate a grape. pic.twitter.com/ca4QPeHnNP — Andrew (@AJS_000) January 27, 2020

निक जोनास का ट्वीट