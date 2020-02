Dainik Bhaskar Feb 27, 2020, 04:03 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. 62वें ग्रैमी अवॉर्ड के दौरान प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनास ने अपने भाइयों के साथ स्टेज परफॉर्मेंस दी थी। निक के दांतों के बीच खाना फंसा हुआ था, जो कैमरे में दिखाई दे गया था। इसके बाद लोग उन्हें ट्रोल करने लगे थे। जिमी फॉलेन के शो में पहुंचे निक ने इस बात का खुलासा किया कि वे इस बात को लेकर बहुत फ्रस्टेड हो गए थे कि प्रियंका और भाईयों में से किसी ने भी उन्हें इसके बारे में नहीं बताया था।

nick jonas with spinach in his teeth is my favorite part of the whole show#GrammyAwards pic.twitter.com/fPPlX1B5wP