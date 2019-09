Dainik Bhaskar Sep 06, 2019, 02:48 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. ओनिका तान्या मराज यानि रैपर निक्की मिनाज अब म्यूजिक वर्ल्ड से रिटायरमेंट ले रही हैं। इस बात की घोषणा निक्की ने अपने ट्विटर हैंडल पर की है। मिनाज का जन्म त्रिनिदाद और टोबैगो के सेन्ट जेम्स में हुआ था। महज 5 साल की उम्र में निक्की न्यूयॉर्क शहर के क्वींस बोरो में रहने आ गई थीं। निक्की का पहला एल्बम पिंक फ्राइडे नवंबर 2010 में रिलीज हुआ था।

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥️🦄