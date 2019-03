Dainik Bhaskar Mar 20, 2019, 01:07 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. प्रियंका चोपड़ा अमेरिका के ABC चैनल के चैट शो 'द व्यू' पर पहुंची। यहां उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बात की। शो के दौरान उन्होंने निक जोनस से प्यार, शादी और उनके वीडियो एल्बम 'सकर' में काम करने का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। प्रियंका के मुताबिक वो एक बेहद बुरी पत्नी हैं, क्योंकि उन्हें खान पकाना नहीं आता है। वो कहती हैं- 'निक दक्षिण अमेरिका की एक ऐसी फिल्मी से आते हैं जहां घर की महिलाएं अच्छा खाना बनाना जानती है। निक की मां खुद बुहत अच्छी कुक हैं, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता है। मैं केवल अंडे और टोस्ट बनाना जानती हूं।'

उन्होंने बताया कि जब उन्होंने निक को ये बताया था कि उन्हें खाना पकाना नहीं आता है तो उनके पति का रिएक्शन कैसा था? प्रियंका बताती हैं- जब मैंने निक को बताया कि मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना नहीं आता है तो निक ने कहा था, "कोई बात नहीं बेबी, मुझे भी खाना बनाना नहीं आता है।"

चैट शो की एक फोटो प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की। फोटो के कैप्शन में वो लिखतीं हैं- 'मुझे शो पर बुलाने के लिए इन बेहतरीन महिलाओं का शुक्रिया।' प्रियंका जल्द ही यूट्यूब चैनल पर खुद का चैट लेकर आ रहीं हैं। शो का नाम 'If I Could Tell You Just One' है। 27 मार्च में शो के टाइम का खुलासा किया जाएगा।