हॉलीवुड डेस्क. 91वें ऑस्कर अवॉर्ड्स में ग्रेग कैनोम ने बेस्ट मेकअप एंड हेयर कैटेगरी में अवॉर्ड जीता है। उन्हें यह अवॉर्ड क्रिश्चियन बेल स्टारर फिल्म 'वाइस' के लिए मिला है। ग्रेग किसी किरदार के अनुसार एक्टर की उम्र बढ़ाकर दिखाने वाला मेकअप करने में एक्सपर्ट है। खास बात यह कि ग्रेग ने ऋषि कपूर और शाहरुख खान का भी मेकअप किया है। ऋषि और नीतू कपूर ने ग्रेग को उनके जीवन का चौथा ऑस्कर जीतने पर बधाई भी दी है।

कपूर एंड सन्स और फैन के लिए आए बॉलीवुड

शकुन बत्रा की फिल्म कपूर एंड सन्स में ऋषि कपूर को अपनी उम्र से करीब 30 साल बड़े व्यक्ति का किरदार निभाना था। ऐसे में एज मेकअप के लिए ग्रेग की मदद ली गई थी।

फैन में भी शाहरुख को अपनी उम्र से छोटा दिखाने का श्रेय ग्रेग को ही जाता है। उन्होंने इस फिल्म में एज मेकअप के जरिए शाहरुख को उनकी उम्र से 20 साल तक छोटा लगने में मदद की थी।

ऋषि कपूर और नीतू कपूर ने दी बधाई

ऑस्कर अवॉर्ड्स की घोषणा के बाद ही ऋषि कपूर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ग्रेग को बधाई दी है। उन्होंने अपनी और ग्रेग की फोटो भी शेयर की। वहीं नीतू कपूर ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ग्रेग को बधाई दी।

Congratulations Greg Cannom for your fourth Oscar for the film Vice. You did Kapoor& Sons with me. Bravo! pic.twitter.com/R0f5y1a8Ue