हॉलीवुड डेस्क. एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड सांइसेज ने सोमवार को नौ ऑस्कर कैटेगरी में शॉर्टलिस्टेड फिल्मों की लिस्ट जारी की। इन शॉर्टलिस्टेड फिल्मों में से 91वीं ऑस्कर सेरेमनी के लिए फाइनल नॉमिनेशन चुने जाएंगे। यह पहली बार है कि एकेडमी ने सभी कैटेगरी की शॉर्टलिस्टेड फिल्मों की लिस्ट एक ही दिन में जारी की है।

Announcing the #Oscars shortlists! What movies will you be adding to your watchlist this season? https://t.co/q8xa1SQsTx pic.twitter.com/QmwipxEz1e