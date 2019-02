हॉलीवुड डेस्क. प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। इंडस्ट्री में एक्टिंग में अपनी जगह बनाने के बाद अब वे प्रोडक्शन की तरफ रुख कर रही हैं। वे रजनीश ओशो की सहयोगी मां आनंद शीला पर बेस्ड फिल्म प्रोड्यूस करने वाली हैं। जिसमें आनंद शीला का किरदार भी प्रियंका ही निभाएंगी। इस फिल्म का डायरेक्शन बैरी लेविनसन करेंगे। प्रियंका ने एलन डिजेनेरस के फेमस चैट शो 'द एलन शो' में इस बारे में बताया। वे 14 फरवरी को रिलीज हो रही अपनी अगली फिल्म 'इसन्ट इट रोमेंटिक' को प्रमोट करने पहुंची थी।

.@PriyankaChopra is developing and starring in a movie about one of the wildest documentaries on Netflix. pic.twitter.com/4LsFiNSLRL