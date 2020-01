Dainik Bhaskar Jan 15, 2020, 10:15 AM IST

हॉलीवुड डेस्क. अमेजन स्टूडियो की सीरीज 'सीटाडेल' में प्रियंका चोपड़ा की एंट्री हो गई है। इस बात की जानकारी खुद प्रियंका ने ट्वीट के जरिए दी। सिंगर निक जोनास ने प्रियंका को इस मौके पर बधाई दी है। वे सीरीज में रिचर्ड मैडन के साथ नजर आएंगी।

प्रियंका ने कहा कि, मैं सिटाडेल में रिचर्ड मैडन और रूसो ब्रदर्स के साथ काम करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। उन्होंने बताया कि यह एक ग्लोबल फ्रेंचाइज है जो स्थानीय भाषा के जरिए जुड़ा है। यह वास्तव में विश्व स्तरीय होगा।

Cannot wait to work with the talented @_richardmadden and incredible @Russo_Brothers on CITADEL... A multi-layered global franchise with interconnected local language productions from India, Italy and Mexico. It will truly be global content. More soon. @AmazonStudios @AGBOfilms pic.twitter.com/o4ADVX1QTw