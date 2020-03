Dainik Bhaskar Mar 08, 2020, 10:36 AM IST

हॉलीवुड डेस्क. ऑस्कर विजेता डायरेक्टर वूडी एलन के संस्मरण को पब्लिशर Hachette Book Group ने नहीं छापने का फैसला किया है। कंपनी के करीब 75 कर्मचारियों ने किताब का विरोध करते हुए ऑफिस से वॉक आउट किया था। यह किताब इस साल अप्रैल में सेल की जानी थी। कंपनी ने बताया कि हमने लेखक के सारे राइट्स वापस कर दिए हैं।

हाल ही में हार्वे विंस्टीन को न्यूयॉर्क कोर्ट ने यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के दो मामलों में दोषी ठहरा दिया है। हार्वे पर 80 से ज्यादा महिलाओं ने आरोप लगाए हैं। उन्हें 11 मार्च को सजा सुनाई जाएगी।

कौन हैं वूडी एलन

वूडी एलन अमेरिका के मशहूर डायरेक्टर, एक्टर और कॉमेडियन हैं। इंडस्ट्री में वूडी का करियर 6 दशक का है। उन्होंने करियर की शुरुआत 1950 में कॉमेडी राइटल के तौर पर की थी। वूडी अब तक चार बार ऑस्कर अवॉर्ड जीत चुके हैं।

कंपनी ने स्टेटमेंट में बताया, कि मिस्टर एलन की किताब को रद्द करने का फैसला बेहद चुनौती भरा था। हम लेखकों के साथ हमारे संबंधों को बेहद गंभीरता से लेते हैं और इतनी आसानी से किसी भी किताब के प्रकाशन को कैंसिल नहीं करते हैं। एक कंपनी के तौर पर हम हमारे कर्मचारियों के लिए सपोर्टिंव और खुला माहौल तैयार करते हैं। बीते कुछ दिनों से पब्लिशर्स के अधिकारी लगातार कर्मचारियों और अन्य लोगों के साथ गहन चर्चा कर रहे हैं। इस बातचीत के दौरान हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इस किताब का प्रकाशन कंपनी के लिए संभव नहीं होगा।

किताब पर क्यों है बवाल

वूडी एलन पर गोद ली हुई बेटी डिलन फारो ने 7 साल की उम्र में यौन शोषण के आरोप लगाए थे। डिलन के अनुसार वूडी ने 1992 में उसका शोषण किया था। हालांकि डायरोक्टर हमेशा इन आरोपों को नकारते रहे।

वूडी के बेटे और हार्वे विंस्टीन के केस पर किताब कैच एंड लाइस लिखने वाले रोनन फारो ने ट्वीट किया था कि कंपनी ने किताब को लेकर उनकी बहन डिलन से बात नहीं की है। इसके अलावा डिलन ने भी ट्वीट के जरिए कंपनी के एथिक्स पर सवाल उठाए।

I continue to be proud of my brother and his uncompromising integrity. https://t.co/QnWArRioIz