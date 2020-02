Dainik Bhaskar Feb 17, 2020, 02:01 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. महज 15 साल की उम्र में डिज्नी की 'क्वीन ऑफ काटवे' की एक्ट्रेस निकिता पर्ल वेलिग्वा अब इस दुनिया में नहीं रहीं। निकिता 2016 से ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही थीं। जो साल भर पहले ठीक हुआ था। 2019 में उन्हें दूसरा ट्यूमर डाइग्नोस हुआ। लेकिन इस बार निकिता बच नहीं सकीं। वेलिग्वा इस साल ग्याजा हाई स्कूल में सीनियर ईयर की स्टूडेंट थीं।

Fare thee well Nikita Pearl Waligwa. You were a darling to many and we have lost you to brain tumor at such a tender age. Nikita was in S.3. Rest in Perfect Peace dear pic.twitter.com/ny8I9YAjsQ