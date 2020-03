दैनिक भास्कर Mar 17, 2020, 01:00 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. ‘डेडपूल’ एक्टर रेयान रेनॉल्ड्स और उनकी पत्नी ब्लेक लाइवली कोरोनावायरस पीड़ितों की मदद करने आगे आए हैं। सेलेब कपल ने दो हंगर रिलीफ ऑर्गनाइजेशन्स को एक मिलियन डॉलर डोनेट किए हैं। एक्टर ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने सभी से स्वास्थ्य की चिंता करने की अपील की।

एक्टर ने लिखा कि, हम सभी जानते हैं कि कोरोनावायरस कितना खराब है। हम सभी जानते हैं कि कोविड 19 से बुजुर्गों और कम आय वाले परिवारों पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा है। ब्लेक और मैं एक मिलियन डॉलर फीडिंग अमेरिका और फूड बैंक्स कनाडा को डोनेट कर रहे हैं। अगर आप मदद कर सकें तो कीजिए क्योंकि इन संस्थानों को मदद की जरूरत है।

I think we can all agree, Covid-19 is an asshole. If you can help, visit, https://t.co/gDZHbYYurJ and/or https://t.co/2fserjQQQs pic.twitter.com/4rb4WpoDKo