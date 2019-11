Dainik Bhaskar Nov 16, 2019, 01:46 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. 'डेडपूल' स्टार रेयान रेनॉल्ड्स बॉलीवुड सिनेमा के बहुत बड़े फैन हैं। हाल ही में रेयान ने एक अखबार से बातचीत के दौरान बताया कि वे भारतीय सिनेमा को बेहद पसंद करते हैं और अपने फैंस से मिलने जल्द इंडिया आएंगे। इतना ही नहीं उन्होंने बॉलीवुड की खूब तारीफ की और बड़ा योगदान देने वाला बताया। खास बात है कि 'डेडपूल' को खासा पसंद किया गया था और 'जोकर' से पहले यह फिल्म टॉप ग्रॉसिंग आर रेटेड फिल्म थी।

इंटरव्यू में रेयान ने कहा कि मुझे भारतीय संस्कृति और सिनेमा से प्यार है। जब मैं बच्चा था तो भारत में कुछ चीजें देखी थी। उन्होंने कहा कि मैं भारत आकर अपने फैंस से मिलना चाहता हूं। इसके अलावा एक्टर ने हॉलीवुड का हिस्सा बन चुके बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में भी बताया।

एक्टर के मुताबिक बीते सालों से फिल्म इंडस्ट्री में हो रहे बदलाव बहुत ही अच्छे हैं। क्योंकि अब पहले से ज्यादा स्मार्ट और मैच्योर फिल्में बनने लगी हैं। फिलहाल वे अपनी अगली फिल्म '6 अंडरग्राउंड' के काम में व्यस्त हैं। '6 अंडरग्राउंड' के बारे में उन्होंने बताया कि यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी।

Welcome to the most Michael Bay movie in the history of Michael Bay.💥 #6Underground @netflix #Bayhem pic.twitter.com/gneZ5Z1cqs