Dainik Bhaskar Dec 08, 2018, 06:23 PM IST

एंटरटेनमेंट डेस्क. एवेंजर्स सीरीज की आखिरी फिल्म एवेंजर्स-एंडगेम का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फैंस इसका काफी समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन ट्रेलर देखने के बाद फैंस बहुत दुखी हो गए हैं।

जी नहीं, ट्रेलर बुरा नहीं है। बल्कि ट्रेलर देखकर फैंस इमोशनल फील कर रहे हैं। हो भी क्यों ना? वो सुपरहीरोज जो दुनिया को बचाते हैं, अगर कोई उन्हें ही परेशान और रोते हुए देखेगा तो दुखी हो ही जाएगा। और यहां तो 'कोई भी' नहीं बल्कि बात मार्वल्स के पक्के चाहने वालों की है।

तो फैंस ने ट्रेलर देखने के तुरंत बाद सोशल मीडिया का रुख किया, और कुछ इस तरह के रिएक्शन दिए।

I’m just going to die with him I guess #AvengersEndGame pic.twitter.com/o9Nwoktur5 — stella ︽✵︽ (@tonysassb) December 7, 2018

my friends who aren't that into superhero stuff looking at me crying and unable to get up from my seat after i'm done watching #AvengersEndGame pic.twitter.com/HnQFtU6YEy — gabi (@harleivy) December 7, 2018

things we learned from the #AvengersEndgame trailer:



tony? lost in space ready to die, depressed

steve? depressed on earth, crying

thor? too depressed to talk

bruce? feeling depressed

nat? depressed on the inside

clint? openly depressed

us? depressed — merry CHRISmas (@marvelunsolved) December 7, 2018

I know I said I was ready, but turns out I was not. pic.twitter.com/MmN2WbzXzf — a ✨ (@capt_ana) December 7, 2018

वैसे ट्रेलर के साथ एक खुशखबरी भी आई है, वो है फिल्म की रिलीज डेट। पहले फिल्म की रिलीज डेट 3 मई थी, जिसे अब बदलकर 26 अप्रैल कर दिया गया है। मतलब यह कि अब एवेंजर्स एंडगेम देखने के लिए थोड़ा कम इंतजार करना होगा।

यहां देखें ट्रेलर...