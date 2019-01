हॉलीवुड डेस्क. सुपरहीरो फिल्म 'ब्लैक पैंथर' ने स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवॉर्ड्स की 25वीं सेरेमनी में सबसे बड़ा खिताब 'ऑउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय अ कास्ट इन अ मोशन पिक्चर' जीता। इसी के साथ ब्लैक पैंथर ने ऑस्कर के लिए भी अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है।

ब्लैक पैंथर ने ब्रैडली कूपर निर्देशित फिल्म 'अ स्टार इज बोर्न' को पीछे छोड़ते हुए यह अवॉर्ड जीता, वहीं अ स्टार इज बोर्न को समारोह से खाली हाथ लौटना पड़ा। लाइफ अचीवमेंट अवॉर्ड का सम्मान एलन एल्डा को दिया गया। रविवार को आयोजित हुई सेरेमनी को अमेरिकी एक्ट्रेस और कॉमेडियन मेगन मालाली ने होस्ट किया।

