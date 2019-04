टीवी डेस्क. शाहरुख खान को ब्रेक देने वाले और 1988 के हिट शो फौजी के डायरेक्टर राज कुमार कपूर का निधन हो गया। कपूर 87 साल के थे और बुधवार को उन्होंने एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनके निधन की खबर बेटी ऋतंभरा ने फेसबुक के जरिए दी। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार को दिल्ली में किया गया। ऋतंभरा ने अपनी पोस्ट में लिखा- 'मेरे पिता राज कुमार कपूर का बुधवार देर रात निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार दोपहर साढ़े तीन बजे किया गया।' वहीं फौजी मैग्जीन के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी कपूर के निधन की जानकारी दी गई।

The creator of FAUJI serial on Doordarshan, Raj Kumar Kapoor (Colonel), has left his earthly body to go on a brand new adventure. The cremation will take place at the Lodhi Road Crematorium at 3.30 pm today. Shraddhanjali. pic.twitter.com/qc1rxLUv7h