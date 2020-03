दैनिक भास्कर Mar 24, 2020, 04:29 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस के चलते एक्ट्रेस सोफिया माइल्स के पिता पीटर माइल्स की मौत हो गई है। सोफिया ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह है कोरोनावायरस की कड़वी सच्चाई। एक्ट्रेस ‘ट्रांसफॉर्मर: एज ऑफ एक्सटिंक्शन’, ‘अंडरग्राउंड’ जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं।

Yesterday I went on a journey to see my father. This is the harsh reality of the Coronavirus pic.twitter.com/T609EBfAfJ