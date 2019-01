Dainik Bhaskar Jan 16, 2019, 05:42 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. मार्वल की अवेटेड फिल्म 'स्पाइडरमैन: फार फ्रॉम होम' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। मार्वल एंटरटेनमेंट ने फिल्म की रिलीज डेट के साथ ट्रेलर ट्विटर पर शेयर किया है। एमी पास्कल और केविन फीज प्रोड्यूस्ड इस फिल्म को जॉन वॉट्स ने डायरेक्ट किया है। फिल्म 5 जुलाई को रिलीज होगी।

"Are you going to step up or not?" Watch the #SpiderManFarFromHome teaser trailer now! 7.5.19 🕷️ pic.twitter.com/z0M8zqCJPI

टॉम हॉलैंड स्टारर फार फ्रॉम होम 2017 में आई फिल्म होमकमिंग का सीक्वल है। फिल्म में सैम्युअल एल जैक्सन, जेंडाया, जैक गिलेनहाल और जॉन फेवरू भी खास किरदारों में नजर आएंगे। हालांकि पीटर पार्कर के मेंटर के रूप में नजर आने वाले आयरनमैन ट्रेलर में नजर नहीं आए।

कैसा है ट्रेलर

टॉम हॉलैंड अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने स्कूल ट्रिप पर अपने दोस्तों के साथ यूरोप जाता है। पीटर के छुट्टियां एंजॉय करने के प्लान के बीच में खलल देने के लिए निक फरी ट्रेलर में आते हैं और पीटर को एक नया मिशन देते हैं। अपने घर से बहुत दूर पीटर अपने दोस्तों और बाकी दुनिया को बचाने के लिए मिस्टीरियो के साथ मिलकर एलीमेंटल्स से लड़ते हुए दिखाई दे रहा है।

फैंस को खली आयरनमैन की कमी

ट्रेलर को देखकर फैंस अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह फिल्म एंडगेम के समय के बाद की है या पहले की। कई फैंस रॉबर्ट डाउनी जूनियर के ट्रेलर में ना दिखाई देने को एंडगेम में आयरनमैन के रिटायरमेंट से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं कुछ फैंस ने ट्रेलर में मिले हिंट्स को जोड़कर अंदाजा लगाया है कि एंडगेम में आयरनमैन के किरदार की मौत हो जाएगी।

फैंस के मुताबिक इन हिंट्स में शामिल ट्रेलर के एक सीन में पीटर को मिलने वाला चेक टोनी स्टार्क की बजाय उनकी वाइफ पेपर पॉट्स द्वारा साइन किया हुआ दिखाई देता है। एक और सीन में निक फरी पीटर को कहते हैं कि अब तुम एकदम अकेले हो, वहीं एक सीन में टोनी के दिए सूट को देखकर पीटर के दुखी रिएक्शन से फैंस का अंदाजा है कि आयरनमैन की मौत हो चुकी है। कई फैंस ट्रेलर के जरिए नई थ्योरीज भी ईजाद कर रहे हैं।

I'm gonna just ignore the fact that:



- Pepper Potts signed the check from the Stark Relief Foundation

- Peter looked at the suit Tony gave him with sadness in his eyes

- Happy said "You're all alone"

-Tony Stark is DEAD 😭#SpiderManFarFromHome pic.twitter.com/6nCjFDUch6