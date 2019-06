Dainik Bhaskar Jun 25, 2019, 02:13 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. एवेंजर्स : एंडगेम के, सिंगल सुपर हीरो फिल्म स्पाइडर मैन: फार फ्राॅम होम का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। इसी के चलते भारत में फिल्म की रिलीज बदलने की डिमांड पूरी हो गई है। अब यह फिल्म 5 जुलाई की जगह 4 जुलाई को रिलीज की जा रही है।

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श का ट्वीट

#SpiderMan: #FarFromHome to release a day *earlier* in #India... Will now release on 4 July 2019 in #English, #Hindi, #Tamil and #Telugu... Advance bookings to open on Sun [30 June 2019]... #SpiderManFarFromHome pic.twitter.com/k6xtBORUWN