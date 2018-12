गाना रिलीज होने के बाद मोहित सूरी और मिथून सहित कई फैंस ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर की थी।

कॉपीराइट इश्यु के चलते यूट्यूब ने गाना अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है।

Dainik Bhaskar Dec 19, 2018, 05:26 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. अमेरिकन रैपर टी-पैन ने हाल ही में अपना नया सिंगल 'दैट्स यो मनी' रिलीज किया था। गाने पर कॉपीराइट क्लेम किया गया है। बताया जा रहा है कि इस गाने में टी-पैन ने 2013 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म आशिकी-2 के गाने 'तुम ही हो' की धुन कॉपी की थी। कॉपीराइट इश्यु सामने आते ही यूट्यूब ने अपने प्लेटफॉर्म से गाना हटा दिया है। टी-पैन ने ट्विटर अकाउंट पर गाने का क्लिप शेयर करते हुए लिखा था, 'साल खत्म होने से पहले एक और सरप्राइज...।' जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया।



टी-पैन का गाना सोशल मीडिया पर शेयर किया जाने लगा, जिसके बाद आशिकी-2 के डायरेक्टर मोहित सूरी ने टी-पैन को टैग करते हुए लिखा, 'पता नहीं क्यों पर यह काफी जाना-पहचाना सा लग रहा है। यह मिथून के एक गाने की धुन है।'

इसके बाद म्यूजिक कंपोजर मिथुन ने भी टी-पैन को टैग करते हुए ट्वीट किया, 'आपने अपने नए गाने में जिस धुन का इस्तेमाल किया है, वो पहले रिलीज हो चुकी हिंदी फिल्म के लिए मैने बनाई है।'

Sir, the melody that you have used in your new song is my original work for a previously released Hindi film..The Label is looking into this.#tumhiho #Aashiqui2 https://t.co/5fnDf4sfg7 — Mithoon (@Mithoon11) December 15, 2018

यूट्यूब ने हटा दिया कंटेंट

मोहित सूरी और मिथुन के ट्वीट के बाद इंडियन यूजर्स ने भी ट्वीट करके धुन चोरी करने के लिए टी-पैन की आलोचना करनी शुरू कर दी। मामला समझने के बाद यूट्यूब ने अपने प्लेटफॉर्म से टी-पैन का गाना हटा दिया है।

टी-पैन ने पल्ला झाड़ा

मामला तूल पकड़ने के बाद टी-पैन ने सफाई देते हुए एक ट्वीट में लिखा, 'ब्रॉउन ट्विटर के घसीटे जाने से जागा हूं। जी हां, मैने इस गाने को नहीं बनाया है। और मुझे पता नहीं था कि यह एक सैंपल है, ना ही मैने यह म्यूजिक पहले सुना था। प्रोड्यूसर ने मुझे धुन दी थी।'

Woke up to getting dragged by brown twitter. Sooooo yea. I definitely didn’t produce this song. Had no idea that was a sample and have never heard the music before I got the beat from the producer. Easy thing to work out. The labels will be in contact. Thanx — T-Pain (@TPAIN) December 15, 2018

हालांकि टी-पैन ने इस ट्वीट में माफी नहीं मांगी बल्कि भारतीय समुदाय के लिए ब्राउन ट्विटर शब्द का इस्तेमाल किया। इस पर मोहित सूरी ने ट्वीट करके टी-पैन के व्यवहार पर सवाल उठाया। टी-पैन के ब्राउन ट्विटर लिखने के बाद कई यूजर्स भी टी-पैन को रेसिस्ट बता रहे हैं।