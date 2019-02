हॉलीवुड डेस्क. भारतीय पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म 'पीरियड. एंड ऑफ सेंटेंस' ने शॉर्ट डॉक्यूमेंटरी कैटेगरी में ब्लैक शीप, एंड गेम, लाइफबोट और ए नाइट एट द गार्डन को हराकर ऑस्कर जीता है। फिल्म को रयाक्ता जहताबची ने डायरेक्ट किया है। इसे भारतीय प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा ने प्रोड्यूस किया है। गुनीत ने विकी कौशल स्टारर मसान और इरफान खान स्टारर द लंच बॉक्स जैसी बेहतरीन फिल्में भी प्रोड्यूस की है। इस डॉक्यूमेंटरी को बनाने के लिए एक कैम्पेन के जरिए 28 लाख रुपए का फंड इकट्ठा किया गया था।



WE WON!!! To every girl on this earth... know that you are a goddess... if heavens are listening... look MA we put @sikhya on the map ❤️