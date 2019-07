Dainik Bhaskar Jul 28, 2019, 05:54 PM IST

हाॅलीवुड डेस्क. फेमस कैरेक्टर मिन्नी माउस के पीछे की आवाज रेज़ी टेलर का शुक्रवार को कैलिफोर्निया के ग्लेनडेल में निधन हो गया। द वॉल्ट डिज़नी कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डिजनी बॉब इगर ने एक बयान में इस खबर की पुष्टि की। बयान में कहा गया- मिनी माउस ने रेजी टेलर के निधन के साथ अपनी आवाज खो दी।

Statement from Disney Chairman and CEO Bob Iger on the passing of Disney Legend Russi Taylor: pic.twitter.com/4TpSVkT8BE