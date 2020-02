Dainik Bhaskar Feb 22, 2020, 12:27 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक रोते हुए कक्वैडन बैल्स नाम के बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि क्वैडन को बौना होने के कारण बुली किया गया, जिसके कारण अब वो आत्महत्या करना चाहता है। ऐसे में वुलवरीन ह्यू जैकमैन समेत कई सेलेब्स बच्चे की मदद के लिए आगे आए हैं।

Quaden - you’ve got a friend in me. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953

जैकमैन ने बच्चे के नाम एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा कि, क्या तुम जानते हो कि तुम अपनी सोच से ज्यादा शक्तिशाली हो। चाहे जो भी मैं तुम्हारा दोस्त हूं। बुली करने वालों को लेकर उन्होंने कहा कि, सभी के साथ नम्र रहें, क्योंकि बुली करना सही नहीं है। जीवन में पहले से ही परेशानियां कम नहीं है। हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है।

9 year old wanting to commit suicide due to being bullied. 💔💔💔🥺 pic.twitter.com/DysTrmlaiD