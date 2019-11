Dainik Bhaskar Nov 18, 2019, 06:02 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें दावा किया जा रहा है कि मशहूर गायिका सेलीन डियोन का प्लेन क्रैश होने के कारण उनका निधन हो गया। कैनेडियन सिंगर डियोन को हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर टाइटेनिक के थीम सॉन्ग 'माय हार्ट विल गोन ऑन' के लिए जाना जाता है। दैनिक भास्कर मोबाइल ऐप के एक पाठक ने हमें यह वीडियो पुष्टि के लिए भेजा। पड़ताल में पता चला कि डायोन के निधन होने की खबर झूठी है।

क्या वायरल

क्या है सच्चाई

कैसे पता चली सच्चाई

Je suis tellement contente d’être de retour à Montréal ! On se voit demain au @CentreBell // So happy to be back in Montreal ! See you tomorrow at @Bellcentre - Céline xx…



📸 : Dee Amore Marti#CourageWorldTour pic.twitter.com/lpnFTr8kg6