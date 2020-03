दैनिक भास्कर Mar 24, 2020, 03:08 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. अमेरिकन टीवी पर्सनालिटी बैथेनी फ्रैंकल और फाउंडेशन बीस्ट्रॉन्ग हॉस्पिटल्स में 10 लाख मास्क डोनेट करेंगी। कोरोनावायरस के दौरान लोगों की मदद करने के लिए कई हॉलीवुड सेलेब्स आगे आए हैं। ब्लेक लाइवली, रेयान रेनॉल्ड्स, रिहना और आरियाना ग्रांडे इससे पहले डोनेट कर चुके हैं।

अंग्रेजी वेबसाइट एसशोबिज के मुताबिक ‘द रीयल हाउसवाइव्स ऑफ न्यूयॉर्क सिटी’ स्टार मास्क डोनेशन करेंगी। वेबसाइट के अनुसार, बैथेनी के कई इंटरनेशनल मास्क प्रोड्यूसर्स से संपर्क हैं और वे कुछ दिनों में यह मास्क दे देंगी।

I need @NYCMayor to contact me please on DM here because #bstrong is going to allocate another 250k in N95 masks to be distributed to various NYC hospitals, the epicenter of this crisis. Please contact me to divide appropriately.