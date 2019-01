Dainik Bhaskar Jan 19, 2019, 08:53 PM IST

बड़े स्टूडियो अब हॉलीवुड की फिल्में यूएस से पहले भारत में रिलीज कर रहे।

भारत में एक्वामैन 14 दिसंबर को जबकि अमेरिका में 21 दिसंबर को रिलीज हुई।

एक्वामैन के सामने 21 दिसंबर को रिलीज हुई शाहरुख की जीरो बुरी तरह पिटी।

रक्षा तवंर / हॉलीवुड डेस्क. डिजिटल सुविधाओं के बढ़ते और जमते कदमों के बीच एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और दर्शकों को लुभाने के तरीकों में नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं और दुनिया को भारत जैसे देश का महत्व समझ आ रहा है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए दो दोस्त हैं। एक अमेरिका में रहता है और दूसरा भारत में। कई साल पहले जब दोनों दोस्त बात करते थे तो अमेरिकी दोस्त भारत वाले को वहां रिलीज हुई फिल्मों की कहानी सुनाया करता था। पर अब स्थितियां बदल चुकी हैं। अब भारत में रहने वाला दोस्त अपने यहां के थिएटरों में हॉलीवुड की नई और बड़े बैनर की फिल्म पहले देख लेता है और विदेशी दोस्तों से बाजी मारते हुए, खुद पहले ही रिव्यू सुना देता है।

पिछले कुछ सालों में हॉलीवुड सिनेमा की कई बड़ी फिल्में इसी तरह भारत में पहले और यूएस में बाद में रिलीज हुई हैं। इनमें एक्वामैन, आयरन मैन 3, अमेजिंग स्पाइडरमैन 2, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, जुरासिक वर्ल्ड- फॉलन किंगडम जैसे बड़े टाइटल शामिल हैं जिन्होंने बॉलीवुड की समकक्ष फिल्म को टक्कर दी और कमाई के कुछ मुकाबलों में तो एकतरफा बढ़त बनाई।

साइंस फिक्शन फिल्में टोटल एंटरटेनमेंट पैकेज

हॉलीवुड फिल्में और खासतौर पर साइंस फिक्शन वाली फिल्में टोटल एंटरटेनमेंट पैकेज होती है। हिंदी डबिंग और 2डी, 3डी फार्मेट के कारण भी भारतीय दर्शकों का रुझान इनकी तरफ काफी ज्यादा है। इनके मुकाबले बॉलीवुड में न तो इतने प्रयोग हो रहे हैं और न ही स्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा ताजगी है। 50 से ज्यादा की उम्र के सितारे नंबर वन वाली पोजिशन हथिया कर बैठे हैं और बड़े बैनर भी घिसी-पिटी कहानी को रिपीट मोड में रिलीज कर रहे हैं। रिपीट मोड वाली बात गानों के रीमिक्स रूपों में देखी जा रही है। इन सबका सीधा फायदा हॉलीवुड की फिल्मों को मिल रहा है।

An Angel Falls, A Warrior Rises! Hindi trailer of JamesCameron’s #AlitaBattleAngel , an epic adventure of hope & empowerment. Directed

by RobertRodriguez, stars RosaSalazar, ChristophWaltz. Releases in India on 8Feb, a week before US. #Alita https://t.co/pplnz4pl5Y — Komal Nahta (@KomalNahta) January 8, 2019

गलत साबित हो रही शाहरुख की बात

2018 के अंत में 14 दिसंबर को डीसी कॉमिक्स की फिल्म एक्वामैन भारत में रिलीज हुई। अंतरराष्ट्रीय जगत में यही फिल्म 21 दिसंबर को रिलीज हुई। कहा गया कि शाहरुख खान स्टारर जीरो से क्लैश होने से बचने के लिए फिल्म की रिलीज डेट को पीछे खिसकाया गया, जिससे फिल्म भारतीय थिएटरों में यूएस से एक हफ्ता पहले रिलीज कर दी गई। कुछ साल पहले शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब तक बॉलीवुड में स्टार कल्चर है तब तक हॉलीवुड और बॉलीवुड का कोई कॉम्पीटिशन नही हैं। यह जवाब इस समय इसलिए भी याद करने लायक है क्योंकि 2018 में बॉलीवुड के तीनों स्टार खान और अमिताभ बच्चन की फिल्म बुरी तरह पिटी है।

हॉलीवुड की अपनी भाषा और पहुंच है

दोनों इंडस्ट्री में काम कर चुके इरफान खान ने एक इंटरव्यू में इस बारे में बात करते हुए कहा,'हॉलीवुड की पहुंच ज्यादा है, उसकी अपनी भाषा है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है। यही बात हॉलीवुड को और ताकतवर बनाती है। हॉलीवुड हमारे सिनेमा और बॉलीवुड के बिजनेस को प्रभावित कर कर रहा है। लेकिन हमारी फिल्में उनके बिजनेस को प्रभावित नहीं कर रही।'

Vishwaassss karo mera, @TheNeelSethi... It's going to be epic! Have fun in Mumbai, Mowgli! 🐍🌿📖 https://t.co/0V733k9e8X — PRIYANKA (@priyankachopra) March 30, 2016

बड़े सितारों की डबिंग से बढ़ रहा आकर्षण

देसी दर्शकों को बांधे रखने के लिए हॉलीवुड फिल्मों में अब भारतीय सितारों से डबिंग भी करवाई जा रही है। कुछ उदाहरणों को देखें तो वरुण धवन (कैप्टन अमेरिका), रणवीर सिंह (डेडपूल), प्रियंका चोपड़ा (जंगल बुक), ओम पुरी (जंगल बुक), माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर, अभिषेक बच्चन, जैकी श्रॉफ (मोगली - लेजेंड ऑफ जंगल), शाहरुख खान, काजोल (इनक्रेडेबल्स-2) के नाम सामने आते हैं।



जल्दी रिलीज और ज्यादा कमाई की चार बड़ी वजह