HappyBirthDayArjunKapoor : पहली बार सौतेले भाई अर्जुन कपूर की बर्थडे पार्टी में शामिल हुईं श्रीदेवी की बेटियां, जाह्नवी ने इमोशनल मैसेज भेजकर किया विश

मुंबई.एक्टर अर्जुन कपूर 33 साल (26 जून) के हो गए हैं। उन्होंने देर रात अपना बर्थडे फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया। ये पहला मौका है जब उनकी सौतेली बहनें जाह्नवी और खुशी कपूर भी उनकी बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल हुईं। दोनों पापा बोनी कपूर के साथ भाई अर्जुन के घर पहुंची थीं। दोनों बहनें फॉर्मल लुक में थीं। जाह्नवी ने जहां जीन्स-टी-शर्ट पहन रखा था वहीं, खुशी शॉर्ट्स और टी-शर्ट में नजर आईं। जाह्नवी ने अपने अर्जुन भैया को इंस्टाग्राम पर भी बर्थडे विश किया। उन्होंने एक फोटो शेयर करते हुए लिखा - 'आप हमारी ताकत हैं, लव यू , हैप्पी बर्थडे अर्जुन भैया'।

अर्जुन की बहन अंशुला ने भी भाई के साथ अपनी एक बचपन की फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की। अंशुला ने फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, 'Happy birthday Bhai ❤️ You are genuinely the kindest, most hardworking, strongest & funniest person I know, with the biggest heart. You’ve always been our “protector” & my anchor in more ways than one - my steadfast support, my shelter from the storm, my strength & my emotional cornerstone. I will always be grateful that you’ve been with me through it all, making sure we are strong enough to withstand anything & that we will always come out on the other side unscathed. Always continue marching to your own beat, because we wouldn’t have you be any other way❣️love you to infinity @arjunkapoor 😘💥💯'श्रीदेवी के निधन के बाद से अर्जुन कपूर अपनी सौतेली बहनें जाह्नवी-खुशी के करीब आ गए हैं। वरना हालात ये थे वे इन बहनों को देखना भी पसंद नहीं करते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, जाह्नवी और खुशी उनकी बहनें नहीं है। उनका खुशी और जाह्नवी से कोई रिश्ता नहीं है। हम लोग ज्यादा नहीं मिलते और ना ही साथ में समय बिताते हैं। यह रिश्ता मायने नहीं रखता। इतना ही नहीं वे श्रीदेवी को भी पसंद नहीं करते थे। उन्होंने श्रीदेवी के लिए कहा था कि वे सिर्फ उनके पिता यानी बोनी कपूर की वाइफ हैं। बता दें कि अर्जुन बोनी की पहली पत्नी मोना कपूर के बेटे हैं। अर्जुन की एक बहन अंशुला हैं। जून, 1996 में बोनी ने श्रीदेवी से दूसरी शादी कर ली थी।