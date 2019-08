Dainik Bhaskar Aug 24, 2019, 02:36 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. ट्विटर इंडिया ने 23 अगस्त को वर्ल्ड हैशटैग डे के रूप में सेलिब्रेट किया। इस दौरान ट्विटर इंटरनेट डाटा ने 1 जनवरी 2019 से लेकर 30 जून 2019 के बीच टॉप 5 हैशटैग्स की लिस्ट जारी की। जिसमें साउथ इंडियन स्टार अजीत की फिल्म विश्वासम पहले नंबर पर रही। जबकि महेश बाबू की फिल्म महर्षि चौथे नंबर पर रही।

ये हैं टॉप 5 हैशटैग्स : ट्विटर इंडिया ने 2019 की पहली छमाही में यूज किए गए सबसे ज्यादा हैशटैग्स की लिस्ट जारी की है। इसमें विश्वासम, लोक सभा इलेक्शन 2019 दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर CWC19 रहा। चौथे नंबर पर महर्षि और पांचवे नंबर पर न्यू प्रोफाइल पिक शब्द को सबसे ज्यादा यूज किया गया था।

In India, here were the top 5, most used hashtags from Jan 1 - Jun 30.



1. #Viswasam

2. #LokSabhaElections2019

3. #CWC19

4. #Maharshi

5. #NewProfilePic #HashtagDay#हैशटैगदिवस