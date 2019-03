नॉन हॉलिडे पर रिलीज हुई रणवीर सिंह और आलिया भट्ट भी बॉक्सऑफिस पर हिट साबित हुई। गली ब्वॉय फिल्म एक ऐसे लड़के के बारे में है, जो झुग्गी-बस्ती में पला बढ़ा है और काफी स्ट्रगल करने के बाद बड़ा होकर चर्चित रैपर बन जाता है। यह रियल लाइफ रैपर डिवाइन और नैजी की कहानी है। फिल्म की निर्देशक जोया अख्तर हैं।

#GullyBoy has exhausted its run... Fantastic biz in Mumbai circuit has compensated for dull performance in few circuits... [Week 5] Fri 15 lakhs, Sat 25 lakhs, Sun 32 lakhs, Mon 12 lakhs, Tue 12 lakhs, Wed 11 lakhs, Thu 10 lakhs. Total: ₹ 139.38 cr. India biz.