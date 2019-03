बॉलीवुड डेस्क. मुबंई के बीकेसी स्थित जियो गार्डन में शनिवार को 64वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2019 दिए गए। शाहरुख खान और राज कुमार राव ने समारोह को होस्ट किया। राजी और अंधाधुन ने बेस्ट फिल्म का खिताब जीता, वहीं रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने बेस्ट एक्टर्स (पॉपुलर) का अवॉर्ड अपने नाम किया।

Check out the complete list of winners of the 64th #VimalFilmfareAwards.#VimalElaichi https://t.co/mbmDL8SDvT