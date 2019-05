बॉलीवुड डेस्क. आमिर खान और पत्नी किरण राव एक छोटी सी दुकान पर गन्ने का रस पीते हुए स्पॉट हुए। इन दिनों आमिर और किरण महाराष्ट्र के कई इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान गर्मी से बचने के लिए वो एक छोटी सी दुकान पर पहुंचे और गन्ने के रस का आनंद लिया। गन्ने के रस के साथ उनका ये फोटो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है।



फैंस से की मुलाकात

आमिर ने इन फोटोज को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा- 'कल झावादर्जुन गांव में थे। सफर के दौरान गन्ने के जूस के लिए रुकना पड़ा।' इस पर कई लोगों के फनी कमेंट्स आ रहे हैं। वहीं कुछ लोगों को आमिर की सादगी काफी पसंद आ रही है। जूस पीने के अलावा उन्होंने वहां मौजूद कई फैंस से मुलाकात भी की और उनके साथ फोटोज खिंचवाए।

At Zhawadarjun village yesterday. Stopped for the best ganney-ka-juice on the way there.#MeJalmitra @paanifoundation pic.twitter.com/eaOy1DqKnn