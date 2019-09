Dainik Bhaskar Sep 04, 2019, 05:22 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. एक्टर आमिर खान ने बुधवार (4 सितंबर) को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 'मिच्छामी दुक्कड़म' लिखकर एक मैसेज पोस्ट किया और सालभर के दौरान जाने-अनजाने में हुई गलतियों के लिए माफी मांगी। आमिर बीते कुछ सालों से हर साल 'पर्युषण पर्व' की समाप्ति पर इस तरह का मैसेज पोस्ट करते हुए लोगों से क्षमा मांगते हैं। 'पर्युषण पर्व' जैन धर्म में मनाए जाने वाला त्योहार है। उनके इस मैसेज के बाद कुछ यूजर्स ने जहां इसके लिए उनकी तारीफ की, तो वहीं कुछ यूजर्स ने उनके मजे लेते हुए साल 2018 में फिल्म 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तां' की याद दिलाई और उन्हें वैसी गलती दोबारा नहीं करने के लिए कहा।

ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखे मैसेज में आमिर ने लिखा, 'मिच्छामी दुक्कड़म... अगर जाने या अनजाने में कभी मैंने आपको चोट पहुंचाई हो या आपका दिल दुखाया हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर क्षमा मांगता हूं। कृपया मुझे क्षमा करें। प्यार'

Michhami Dukkadam 🙏.



If I have ever, knowing or unknowingly, caused anyone any pain or hurt, I seek forgiveness from you with a bowed head and folded hands.

Please forgive me 🙏

Love.

a. — Aamir Khan (@aamir_khan) September 4, 2019

क्या होता है 'मिच्छामी दुक्कड़म' का अर्थ

'पर्युषण पर्व' जैन धर्म का सबसे प्रमुख पर्व है, इसे दसलक्षण पर्व भी कहा जाता है। इस दौरान जैन धर्मावलंबी कठोर तप, तपस्या, उपवास और अन्य धार्मिक कार्य करते हैं। इस पर्व का आखिरी दिन 'क्षमापना दिवस' के रूप में मनाया जाता है, जिसमें लोग एक-दूसरे 'मिच्छामी दुक्कड़म' या 'उत्तम क्षमा' कहते हुए बीते सालभर के दौरान हुई गलतियों के लिए एक-दूसरे से क्षमा मांगते हैं। मिच्छामी दुक्कड़म का शाब्दिक अर्थ होता है, मैंने जो भी बुरा किया हो वो फलरहित हो। इन शब्दों को इस भाव के साथ कहा जाता है कि मेरे बुरे कार्यों के लिए मुझे क्षमा करें।

फैन्स लेने लगे मजे

आमिर के मिच्छामी दुक्कड़म लिखने के बाद कई फैंस ने जहां इसका मतलब पूछा तो कुछ ने बदले में उनसे भी माफी मांगी। लेकिन कुछ फैंस ऐसे भी थे, जो उनकी फ्लॉप फिल्म 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तां' का नाम लेकर उनके मजे लेने लगे। दर्शन नाम के एक यूजर ने लिखा, अच्छा ठीक है, माफ किया लेकिन दोबारा #ठग्स ऑफ हिंदोस्तां जैसी घटिया फिल्म मत बनाना। एक अन्य यूजर ने लिखा, 'अरे कोई बात नहीं, गलती तो सबसे होती है, पर जो गलती मान ले वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट है।' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'मैं आपको माफ नहीं करूंगा क्योंकि आप तो संपूर्ण हैं।'

