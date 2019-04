आमिर खान ने पहनी भगवा पगड़ी, पत्नी के साथ मनाते दिखे हिंदू नव वर्ष तो भड़क गए कई सोशल मीडिया यूजर्स

मुंबई. सुपरस्टार को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें वे हिंदू नव वर्ष सेलिब्रेट करते दिखाई दे रहे हैं। आमिर ने भगवा रंग की पगड़ी पहनी हुई है। उनके एक हाथ में पूजा की थाली है और दूसरे हाथ से वे गुड़ी की पूजन कर रहे हैं। आमिर के साथ पत्नी किरण राव भी दिखाई दे रही हैं। फोटो के साथ आमिर ने मराठी में नए वर्ष का शुभकामना संदेश लिखा है।

रेशमाची गुढी सजली, नवीन वर्षाच्या सणाला सुरवात झाली. सर्वांना नववर्षाच्या आणि गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. पहा 'तुफान आलंया' आज सायंकाळी ५:३० वा. आणि रात्री ९:३० वा. फक्त 'झी मराठी'वर.

