66 साल के बीमार ऋषि कपूर का हालचाल पूछने पहुंचे आमिर खान, सामने आई फोटो में पहले से ज्यादा कमजोर दिखा एक्टर, झड़ गए हैं बाल भी, बीमारी का अभी तक नहीं हुआ खुलासा

एंटरटेनमेंट डेस्क. 66 साल के पिछले करीब 5 महीने से अमेरिका में अपना इलाज करवा रहे हैं। उनसे मिलना और उनका हालचाल जानने समय-समय पर सेलेब्स जाते रहते हैं। हाल ही में आमिर खान उनसे मिलने अमेरिका पहुंचे। ऋषि की वाइफ ने अपने इंस्टाग्राम पर आमिर के साथ वाली एक फोटो पोस्ट की है। उन्होंने फोटो पर कैप्शन लिखा- 'आप किसी शख्स के साथ कितना वक्त बिताते हैं ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता बल्कि ये मायने रखता है कि आप उस समय क्या देते है। आमिर ने हमें प्यार, सम्मान और खुशी दी वो एक सच्चे सुपरस्टार हैं'। सामने आई फोटो में ऋषि पहले से ज्यादा कमजोर नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं उनके बाल भी काफी झड़ गए हैं। वे अमेरिका में किस बीमारी का इलाज करा रहे है इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है।



- ऋषि 29 सितंबर, 2018 को अपना इलाज कराने अमेरिका रवाना हुए थे। उनके साथ पत्नी नीतू भी है। नीतू समय-समय पर ऋषि के साथ अपनी फोटो पोस्ट करती रहती हैं। भी गर्लफ्रेंड के साथ पापा से मिलने जाते रहते हैं।

It’s not how many hours one spends with a person it’s how much u give in that time !!! Aamir gave so much n more Love Respect Warmth Laughter !! He is a true superstar ❤️💕🤗

