Yeni✔ Aamir khan bugün doğum gününde medya, gazeticeler önünde oynayacağı filmi açıkladı; "Yeni filmimi açıklamak istiyorum. Filmin adı (Laal Singh Chaddha) bu film Forrest Gump’ın remak’i olacak filmin yönetmeni Advait, çekimlere Ekim’de başlayacağız. film 2020’de vizyona girecek." HABER ÇEVİRİSİ SAYFAMIZA AİTTİR!! @_aamirkhan #happybirthdayaamirkhan Follow 👉 @iaamirkhanx #aamirkhan #followfollow #followforfollow #dangal #anushkasharma #bollywood #ranveersingh #imrankhan #dishapatani #parineetichopra #varundhawan #shahidkapoor #sonamkapoor #salmankhan #shahrukhkhan #sidharthmalhotra #aliaabhatt #shraddhakapoor #katrinakaif #jacquelinefernandez #kareenakapoor #deepikapadukone #mawrahocane #priyankachopra #ileanadcruz #adityaroykapoor #akshaykumar #hrithikroshan

A post shared by Aamir Khan Fan Turkish 🇹🇷 (@iaamirkhanx) on Mar 14, 2019 at 6:30am PDT