जया बच्चन के बर्थडे पर बेटे-बेटी ने मां के नाम लिखा इमोशनल मैसेज, अभिषेक ने कहा- मां एक शब्द जो सबकुछ कह देता है

। 71 साल की हो चुकी हैं। बर्थडे पर दोनों बच्चों बेटी श्वेता और बेटे अभिषेक ने मां को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने मां जया बच्चन के लिए स्पेशल मैसेज लिखते हुए अपनी फीलिंग्स बयां की। अभिषेक ने जया बच्चन की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा- मां, एक शब्द जो सबकुछ कह देता है। Happy Birthday Maa. Love You. बाद में अभिषेक की इस पोस्ट पर कई बॉलीवुड स्टार्स ने जया बच्चन को जन्मदिन की बधाई दी। इनमें ईशा देओल, , , , , अदिति राव हैदरी और शामिल हैं। बेटी श्वेता ने मां को बताया कैप्टन...



जया की बेटी श्वेता बच्चन ने भी मां के साथ वाली एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, "O Captain My Captain'' बता दें कि कुछ दिनों पहले के चैट शो में श्वेता ने मां जया बच्चन को लेकर खुलासा किया था कि उनके घर में सिर्फ और सिर्फ मां का ही राज चलता है। मां की मर्जी के बिना घर में कोई काम नहीं होता और न ही कोई बड़े फैसले किए जाते हैं।



जया के गुस्से से अभिषेक को लगता है डर...

जया बच्चन अपने गुस्से के लिए जानी जाती हैं। कुछ वक्त पहले जब श्वेता और अभिषेक करण जौहर के चैट शो पर पहुंचे थे, तो करण ने दोनों से जया के गुस्से के बारे में सवाल किया था। अभिषेक से करण ने पूछा कि- जब आप उन वीडियोज को देखते हैं जिनमें जया मीडिया रिपोर्टर्स पर चिल्ला रहीं होती हैं तो आपको कैसा लगता है? इस पर अभिषेक कहते हैं- 'मुझे ग्लानि होती है। ये सुन करन दूसरा सवाल करते हैं कि अगर आप किसी इवेंट में जया के साथ जा रहे हों तो आपके मन में मां के गुस्से को लेकर डर होता है? इस पर वो कहते हैं कि मैं मन ही मन प्रार्थना करता हूं कि या तो वहां मीडिया ना हो या मां को गुस्सा ना आए।

O Captain My Captain 🎂 xx

