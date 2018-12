अभिषेक बच्चन का खुलासा- एक खास वजह के चलते ईशा अंबानी की शादी में बॉलीवुड स्टार्स ने परोसा था मेहमानों को खाना

एंटरटेनमेंट डेस्क. बिजनेसमैन की बेटी , आनंद पीरामल के साथ शादी के बंधन नें बंध गई हैं। दोनों की शादी 12 दिसंबर को एंटीलिया में हुई थी। शादी के कुछ वीडियोज सामने आए थे, जिसमें से लेकर आमिर खान तक अंबानी के मेहमानों को खाना परोसते नजर आए थे। सेलेब्स का वीडियोज देख उन्हें सोशल मीडिया पर यूजर्स नेट्रोल करना शुरू कर दिया। यूजर्स ने सवाल किया- आखिर क्यों इन सेलेब्स ने खाना परोसा। सेलेब्स को ट्रोल होता देख ने किया खुलासा किया गया।



- ने जवाब देते हुए कहा- 'गुजराती शादी की रस्मों का एक हिस्सा है जिसे सज्जन घोट कहते हैं। इस रस्म में लड़कीवाले लड़केवालों को अपने हाथों से खाना सर्व करते हैं'।

- ईशा की शादी में अमिताभ-आमिर ने ही नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय, , ने भी खाना सर्व किया था। बता दें कि बेटी की शादी में आए मेहमानों को अंबानी ने चांदी की थाली में खाना खिलाया था।

Why were Amir Khan and Amitabh Bachchan serving food in Ambani wedding?