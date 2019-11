Dainik Bhaskar Nov 15, 2019, 07:07 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अमिताभ बच्चन ने गुरुवार रात बेटे अभिषेक बच्चन का एक पत्र ट्विटर पर शेयर किया था। उन्होंने इसके साथ लिखा, "अभिषेक अपनी शान में...एक पत्र मेरे लिए, जब मैं एक आउटडोर शेड्यूल के चलते दूर था।" बिग बी ने आगे लिखा है, "पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय।" जाहिरतौर पर अभिषेक ने यह पत्र तब लिखा था, जब वे छोटे थे और आउटडोर शूट पर गए पिता को याद कर रहे थे।

T 3549 - Abhishek in his glory .. a letter to me when I was away on a long outdoor schedule ..

पूत सपूत तो क्यूँ धन संचय ; पूत कपूत तो क्यूँ धन संचय pic.twitter.com/Tatw1VU1oj