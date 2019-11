Dainik Bhaskar Nov 05, 2019, 05:39 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. एक्टर अभिषेक बच्चन ने हाल ही में उनका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे एक यूजर की बोलती बंद कर दी। अभिषेक ने सोमवार को अपने ट्वीटर हैंडल पर एक मोटिवेशनल मैसेज शेयर किया जिसमें लिखा था, 'मंडे मोटिवेशन... एक उद्देश्य रखें, एक लक्ष्य बनाएं, कुछ भी असंभव जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, फिर दुनिया के सामने साबित करें कि वो असंभव नहीं...' इसी मैसेज पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने उन्हें बेरोजगार कह दिया, जिसके बाद अभिषेक ने भी बेहद शालीनता के साथ जवाब देकर उसे चुप करा दिया।

अभिषेक के मैसेज पर प्रतिक्रिया देते हुए उस यूजर ने लिखा, 'सोमवार के दिन भी खुश रहने वाले व्यक्ति को आप क्या कहते हैं? बेरोजगार।' इसके बाद अभिषेक ने उसे जवाब देते हुए लिखा, 'नहीं सहमत नहीं। हम उन्हें ऐसे लोग कहेंगे, वो जो कुछ भी करते हैं, उसी से प्यार करते हैं।'



फैंस ने भी किया खूब सपोर्ट

अभिषेक का जवाब पढ़ने के बाद उनके फैंस भी उनका सपोर्ट में उतर आए और उनकी तारीफ करने लगे। इससे पहले भी यूजर्स ने कई बार अभिषेक को ट्रोल करने की कोशिशें कीं, लेकिन हर बार वे एक स्मार्ट जवाब देकर ट्रोलर्स की बोलती बंद कर देते हैं।

Believe me.. your this thought is much more powerful than the original one 🙂🙂 you are amazingly spontaneous and precise in conveying the message 👍👍👍 — Amit Lahoti (@amitlahoti1980) November 4, 2019

Perfect, somebody who loves his own work when others do not😂😅, checking others credibility is a bad habit.. — Akash Math (@AkashMath3) November 4, 2019

One day people will know how hardworking, intelligent and underrated he is !!! — Arushi Sharma (@rk21345) November 4, 2019

Being employed and still not happy .. people have got reasons to be frustrated. — bimlesh (@twit_bimlesh) November 5, 2019

अभिषेक के पास दो बड़ी फिल्में

जूनियर बच्चन बेरोजगार नहीं हैं और उनके पास फिलहाल दो बड़ी फिल्में हैं। इनमें से एक अनुराग बसु की अनटाइटल्ड फिल्म है। वहीं दूसरी फिल्म अजय देवगन के प्रोडक्शन और कुक्की गुलाटी के डायरेक्शन में बनने वाली 'द बिग बुल' है। जो कि साल 1990 से 2000 के बीच हुई सच्ची घटनाओं पर आधारित होगी। इसमें उनके अपोजिट इलियाना डिक्रूज दिखाई देंगी।