Dainik Bhaskar Dec 16, 2018, 01:58 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. ईशा अंबानी और आनंद पीरामल की शादी में अमिताभ बच्चन, आमिर खान और शाहरुख के साथ-साथ ऐश्वर्या राय का खाना सर्व करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग इस पर तरह-तरह के जोक्स भी बना रहे थे। वहीं कुछ लोगों के मन में यह जानने की उत्सुकता भी थी कि आखिर इतने बड़े स्टार्स यह क्यों कर रहे थे। इसका जवाब अभिषेक बच्चन ने ट्वीट कर दिया।

It is a tradition called "sajjan ghot". The brides family feeds the grooms family.