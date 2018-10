Danik Bhaskar Oct 05, 2018, 01:01 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अमिताभ बच्चन ने दो दिन पहले इंस्टाग्राम अकाउंट पर अभिषेक के बचपन की एक फोटो शेयर की थी। जिसके कैप्शन में बिग बी ने लिखा था- यू लुक लाइक सॉस। अभिषेक ने बिग बी के इस मजाक का बदला उनकी एक फोटो शेयर करके लिया है, जिसमें अभिषेक ने भी कैप्शन दिया है- and he said i look like sauce...।

फैमिली फोटो शेयर करते हैं बिग बी : अमिताभ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अक्सर बच्चों के पुराने फोटो शेयर करते रहते हैं। साथ ही नव्या नवेली, आराध्या और खुद अपने कई एक्सप्रेशन्स वाले फोटो भी शेयर करते हैं। अभिषेक के टूटे हुए दांतों वाली स्माइल का यह फोटो उसी सीरीज में से एक है। हालांकि बिग बी ने अभिषेक को सॉस क्यों लिखा... यह पता नहीं चला।

अभिषेक ने खोजा यह फोटो : अभिषेक बच्चन सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स को अक्सर ही ऐसा रिप्लाय देते हैं कि उनकी बोलती बंद हो जाती है। ऐसे में जब उनके पापा ने बचपन की यह फोटो शेयर की तो बदला लेते हुए जूनियर बच्चन ने भी उनकी यंग एज का एक फोटो अपलोड कर दिया।

ठग्स में नजर आएंगे बिग बी : अमिताभ की अगली फिल्म ठग्स ऑफ हिन्दोस्तान है। जिसमें वे आमिर खान, कटरीना कैफ, फातिमा सना शेख के साथ स्टंट करते नजर आएंगे। अमिताभ की यह फिल्म 8 नवम्बर 2018 को रिलीज होने वाली है।