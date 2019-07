Dainik Bhaskar Jul 14, 2019, 04:17 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. इसरो द्वारा 15 जुलाई को चंद्रयान -2 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। इस उपलब्धि से पहले मिशन मंगल फिल्म में साइंटिस्ट का रोल निभाने वाले अक्षय कुमार ने मिशन चंद्रयान-2 में शामिल सभी महिला वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी हैं।

India’s second space mission to the moon, #Chandrayaan2 is led by two women scientists of @isro , a first in India’s history! Sending my best to the rocket women and #ISRO team, more power to you! pic.twitter.com/AX6e8335YK