ग्रोसरी स्टोर पर काम करते दिखे जेफ्री आेवेंस, एक्टर्स ने सपोर्ट में लिखा- इसमें कैसी शर्म

बॉलीवुड डेस्क. द कॉस्बी शो के स्टार और कनाडियन एक्टर जेफ्री ओवेंस एक ग्रोसरी स्टोर में काम कर रहे हैं। इस स्टोर में उन्हें कैश काउंटर पर काम करते देख करमा लॉरेंस नामक महिला जेफ्री का फोटो लेकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इतना ही नहीं जॉब शेमिंग पर डेली मेल ने एक आर्टिकल लगाकर जेफ्री का मजाक उड़ाया।

सपोर्ट में आए हॉलीवुड स्टार्स : जेफ्री का फोटो वायरल होने के बाद हॉलीवुड के कई बड़े एक्टर्स उनके सपोर्ट में आए। साथ ही कई लोगों ने स्टारडम से पहले पैसे कमाने के लिए किए गए अपने काम का जिक्र भी किया। कई लोगों ने लिखा कि अगर उन्हें दोबारा जरूरत महसूस होगी तो वे फिर से वही काम करेंगे।

I worked in a Wetherspoons kitchen after being in Harry Potter. I needed a job, no shame in that. And you know what? I really enjoyed it! You do what you need to do and that's nothing to be ashamed of. https://t.co/1RI8sltHMe — Chris Rankin (@chrisrankin) September 1, 20188

ब्लेयर अंडरवुड : अच्छे, ईमानदार, कड़ी मेहनत का काम करने में कोई शर्म नहीं। वह ऐसा करके अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरा कर रहे हैं। आपका बहुत सम्मान सर।

#NOSHAME in good, honest, hard work. He’s being a man in doing what he needs to do to provide for himself and his family. Much respect to you Sir! https://t.co/rQoNdnj6bd — Blair Underwood (@BlairUnderwood) September 2, 2018

पामेला एडलॉन : मैं सालों तक वर्किं ग एक्टर रही हूं। मैंने रिटेल में काम किया..फूलों की एक दुकान पर। यह काम की बात है। काम आपको गर्व महसूस कराता है और एक मकसद देता है।

टेरी क्रूज : मैंने नेशनल फुटबॉल लीग के बाद फर्श साफ किए। जरूरत पड़ने पर मैं फिर से ऐसा करूंगा। ईमानदारी से अच्छा काम करने में शर्मिदगी महसूस करने की जरूरत नहीं है।

मैंने नेशनल फुटबॉल लीग के बाद फर्श साफ किए। जरूरत पड़ने पर मैं फिर से ऐसा करूंगा। ईमानदारी से अच्छा काम करने में शर्मिदगी महसूस करने की जरूरत नहीं है। जस्टिन बेटमैन : तो, टीवी जॉब के 26 साल बाद यह शख्स अलग दिखता है (हैरान कर देने वाला) और ट्रेडर जोस में काम करके ईमानदारी से कमा रहा है। लोग उनकी तस्वीर लेकर उनके बारे में राय दे रहे हैं, जो बकवास है।

शो में किया सपोर्ट के लिए शुक्रिया : 57 साल के एक्टर जेफ्री ने गुड मॉर्निंग अमेरिका शो के दौरान उन्हें सपोर्ट करने वाले हर व्यक्ति का शुक्रिया अदा किया। इस शो के दौरान भी जेफ्री अपने स्टोर की नेम प्लेट लगाए हुए नजर आए। शो के दौरान जेफ्री ने बताया कि एक्टिंग के बाद उन्होंने लगभग 30 साल से ज्यादा एक्टिंग सिखाई भी है।

अब मिला शो का ऑफर : जेफ्री ने शो के दौरान कहा कि फोटो वायरल होने के बाद उनका स्टोर में काम करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इन वायरल फोटोज के कारण ही हॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर-प्रोड्यूसर टेलर पेैरी ने उन्हें अपने अगले में शाे में काम करने का ऑफर दिया है।